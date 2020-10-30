Talas'ta Cumhuriyet Bayramı bir başka yaşandı

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Gezi otobüsüyle belediye meydanından başlayıp ilçe turuyla sonlanan kutlamalarda bir yanda meşaleler diğer yanda motosiklet ve Vosvos araçların renkli konvoyuyla Talaslılar unutulmaz bir bayram yaşadı.

Belediye önünde başlayan etkinlikte üstü açık gezi otobüsünden yükselen canlı müzik eşliğinde bayram coşkusu yaşandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan kutlamalarda Kayserili erkek ve kadın motosikletçiler ile Vosvos Kayseri Kulübü üyeleri de yer aldı. Etkinlikte söz alan Anatolian Tigers Mc Grubu Başkanı Fikret Eren ve Vosvos Kayseri Kulübü Başkanı Alper Cesur, düzenlenen etkinlik için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Başkan Yalçın'ın bu etkinliği yapmakla kendilerine ve ilçeye bir fırsat sunduğunu belirterek, Talas Belediyesi'nin bu tarz etkinlikleri daima desteklediğini söyledi. Daha sonra konuşan Başkan Yalçın, Cumhuriyet'in büyük bir mücadelenin taçlandırılmasıyla kurulduğunu ifade ederek, "Cumhuriyetimiz 97 yıl önce büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmasıyla birlikte başlayan Milli Mücadele'nin taçlandırılması olarak büyük mücadeleler sonucunda kuruldu. İnşallah 3 yıl sonra 100 yaşında olacağız. 100. yıl heyecanıyla tutuşuyoruz. Size de o güne kavuşmak üzere sağlıklar diliyorum. Cumhuriyet Bayramı, büyüklerimizden bize armağan. Bize de Cumhuriyet'e sahip çıkmak yaraşır. Onun için herkes güzel iş yapacak ve yaptığı işi de güzel yapacak" dedi.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise Türk Milleti'nin geçmişten bugüne bir çok misyon üstlendiğine değinerek bunların en önemlisinin mazlum milletlerin haklarını korumak olduğunu söyledi. "Sömürü zihniyetinde olan devletler, milletimizin oluşturduğu bu güzel tabloyu hazmedemeyen devletlere karşı geçmişte büyük mücadelelerle cumhuriyetimizi kurduk" diyen Kaymakam Dönmez, "Farklılıklarımız güzelliklerimizdir. Güzelliklerimizi paylaşarak diri olacağız, iri olacağız. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından meşaleler yakılarak motosiklet ve Vosvos araçlarıyla ilçe turu düzenlendi. Konvoyda gezi otobüsüne binen Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, Türk bayraklarıyla vatandaşın bayramını kutladı. Vatandaşlar da kutlamalara yollardan, evlerinin balkon ve pencerelerinden Türk bayraklarını sallayarak katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı