Talas'ta çöp konteynerleri hem yıkanıyor hem parfümleniyor
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Talas'ta çöp konteynerleri hem yıkanıyor hem parfümleniyor

Talas'ta çöp konteynerleri hem yıkanıyor hem parfümleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl hizmete sunduğu çöp konteyneri yıkama aracı ve konteyner parfümleme uygulaması devam ediyor.

Talas Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl hizmete sunduğu çöp konteyneri yıkama aracı ve konteyner parfümleme uygulaması devam ediyor. Kayseri'de ilk olma özelliği taşıyan uygulama ile ilçe sokaklarından temizlik kokuları yükseliyor.

Kapalı sistem konteyner yıkama sistemi sayesinde çöp konteynerlerinin hijyeni sağlanırken 22 ayrı yağ esterinden elde edilen parfümün kullanıldığı uygulama ile de çöp konteynerlerinden yayılan kötü kokuların önüne geçiliyor. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, pandemi dönemiyle birlikte temizlik ve hijyene yönelik uygulamaların öneminin arttığına dikkat çekti. Talas genelinde temizlik çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiklerini söyleyen Başkan Yalçın; "Talas Belediyesi olarak ilçemizde gece gündüz temizlik çalışmalarına devam ediyoruz. Özellikle yaz ayları insan sirkülasyonunun daha da arttığı dönemlerdir. Biz, sokaklarımızın hijyen ve temizliğini süpürme ve yıkama uygulamalarıyla zaten devam ettiriyorduk bunlara bir de geçen yıl başlattığımız çöp konteyneri yıkama ve parfümleme faaliyetini eklemiş olduk. Böylece sokaklarımızın her noktası daha temiz ve hijyenik oluyor" dedi.

Uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar da özellikle yaz aylarında çöp konteynerlerinin ve çöp araçlarının yanından geçerken gelen kötü kokuların son bulduğunu söyledi. Hijyenin ve temizliğin pandemi dönemiyle daha da önemli hale geldiğine dikkat çeken vatandaşlar, Talas Belediyesi tarafından yürütülen konteyner yıkama uygulamasının sokaklardaki hijyene katkı sağladığını belirterek Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Talas'ta çöp konteynerleri hem yıkanıyor hem parfümleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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