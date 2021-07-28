Talas'ta çocuklar için oyun şenliği düzenlendi
Talas Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ işbirliği ile düzenlenen şenlikte çocuklar, özel oyun parkurlarında eğlendi.
Talas Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ işbirliği ile düzenlenen şenlikte çocuklar, özel oyun parkurlarında eğlendi.
Yamaç paraşütü iniş alanında gerçekleşen şenlikte çocuklar ve aileleri oyun grupları önünde uzun kuyruk oluşturdu.
Voleybol, basketbol, futbol, moss oyunu, dart, badminton parkurlarının yanı sıra çeşitli aktivitelerle gönüllerince eğlenen çocuklara aileleri de eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin