Talas'ta çocuklar için oyun şenliği düzenlendi
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Talas'ta çocuklar için oyun şenliği düzenlendi

Talas'ta çocuklar için oyun şenliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ işbirliği ile düzenlenen şenlikte çocuklar, özel oyun parkurlarında eğlendi.

Talas Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ işbirliği ile düzenlenen şenlikte çocuklar, özel oyun parkurlarında eğlendi.

Yamaç paraşütü iniş alanında gerçekleşen şenlikte çocuklar ve aileleri oyun grupları önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Voleybol, basketbol, futbol, moss oyunu, dart, badminton parkurlarının yanı sıra çeşitli aktivitelerle gönüllerince eğlenen çocuklara aileleri de eşlik etti.

Talas'ta çocuklar için oyun şenliği düzenlendi
Talas'ta çocuklar için oyun şenliği düzenlendi
Talas'ta çocuklar için oyun şenliği düzenlendi
Talas'ta çocuklar için oyun şenliği düzenlendi
Talas'ta çocuklar için oyun şenliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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