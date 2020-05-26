Talas'ta camilerin ibadete açılmasıyla ilgili toplantı yapıldı
Kayseri'nin Talas ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında toplu ibadetlere kapatılan camilerin yeniden açılmasıyla ilgili toplantı yapıldı.
26.05.2020 19:07 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:07
Kayseri'nin Talas ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında toplu ibadetlere kapatılan camilerin yeniden açılmasıyla ilgili toplantı yapıldı.
Talas Belediyesi Toplantı Salonu'nda Kaymakam Zekeriya Güney'in başkanlık ettiği toplantıda, ilçedeki camilerin yeniden ibadete açılması, cuma namazı kılınacak alanların belirlenmesi ve ibadethanelerde alınacak tedbirler konuşuldu.
Kaymakam Güney, toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, camilere seccadesiz ve maskesiz gelinmemesini istedi.
Toplantıya, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz ve İlçe Sağlık Müdürü Erdal Yücel de katıldı.
Kaynak: AA