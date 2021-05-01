Talas'ta "Biz pişirelim, siz ulaştırın" uygulaması devam ediyor
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Talas'ta "Biz pişirelim, siz ulaştırın" uygulaması devam ediyor

Talas'ta 'Biz pişirelim, siz ulaştırın' uygulaması devam ediyor
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de, Talas Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtmak amacıyla başlatılan "Biz pişirelim, siz ulaştırın" uygulaması 4 noktada devam ediyor.

Kayseri'de, Talas Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtmak amacıyla başlatılan "Biz pişirelim, siz ulaştırın" uygulaması 4 noktada devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tam kapanma süreci ile hem hazırlanan yemek sayısı hem de dağıtım noktası artırıldı.

Ramazan ayı ile başlatılan uygulamaya belediye tesislerinde hazırlanan iftarlık yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra yaşlı, hasta ve engellilere yine vatandaş eliyle ulaştırılıyor.

Selçuklu Kültür Evi ve Osmanlı Kültür Evi'nde gerçekleştirilen dağıtım Hayır Çarşısı ile Yenidoğan Mahallesi muhtarlığı önünde de yapılıyor.

Her gün 17.30'dan itibaren gerçekleştirilen uygulama ramazan ayı boyunca devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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