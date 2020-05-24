Talas'ta bir mahalledeki 4 ev karantinaya alındı Kayseri'nin Talas ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 ev karantinaya alındı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 ev karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Kamber Mahallesi'nde yapılan sağlık taraması sonucu bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık ekipleri, bölgede filyasyon çalışması başlattı.

Test sonucu pozitif çıkan kişi, Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı. Vakanın mahalledeki yakınlarına ve komşularına ait 4 evde ise karantina uygulaması başlatıldı.

Kaynak: AA