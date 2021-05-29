Talas'ta bilinmeyen yönleriyle Necip Fazıl Fotoğraf Sergisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Talas'ta bilinmeyen yönleriyle Necip Fazıl Fotoğraf Sergisi

Talas'ta bilinmeyen yönleriyle Necip Fazıl Fotoğraf Sergisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fikir ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinden üstat Necip Fazıl Kısakürek, ölümünün 38. yıl dönümünde Talas Belediyesi tarafından hazırlanan 'Bilinmeyen Yönleriyle Necip Fazıl Fotoğraf Sergisi' ile bir kez daha anıldı.

Fikir ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinden üstat Necip Fazıl Kısakürek, ölümünün 38. yıl dönümünde Talas Belediyesi tarafından hazırlanan 'Bilinmeyen Yönleriyle Necip Fazıl Fotoğraf Sergisi' ile bir kez daha anıldı.

Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'deki sergiyi gençlerle birlikte gezen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, amaçlarının Necip Fazıl Kısakürek'i anmak ve anlamak olduğunu söyledi. 66 fotoğraftan oluşan serginin büyük emeklerle hazırlandığını belirten Başkan Yalçın, "Ölümünün 38. yıl dönümünde aksiyon adamı üstat Necip Fazıl Kısakürek'i hem tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in katıldığı çevrim içi programla andık hem de şimdi onun fotoğrafları ve eserlerinden bazılarının yer aldığı sergi açtık. Biliyoruz ki üstat Kayserilileri çok severdi. Kayserililer de kendisini çok sever. Kendisini bir kez daha rahmetle yad ediyorum" diye konuştu. Sergide Necip Fazıl Kısakürek'in gençliğe hitabesi ve çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanki fotoğrafları kronolojik olarak sıralanırken, aynı zamanda Başkan Yalçın kütüphanesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek'e ait çok sayıda kitabın ilk baskı ve imzalı örneklerini de görücüye çıkardı.

Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'deki "Bilinmeyen Yönleriyle Necip Fazıl Fotoğraf Sergisi" hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında gezilebilir. - KAYSERİ

Talas'ta bilinmeyen yönleriyle Necip Fazıl Fotoğraf Sergisi
Talas'ta bilinmeyen yönleriyle Necip Fazıl Fotoğraf Sergisi
Talas'ta bilinmeyen yönleriyle Necip Fazıl Fotoğraf Sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Antony Blinken Hasan Polatkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Burak Sergen Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ali Koç Fatih Terim Merih Demiral Nihat Özdemir Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Talas'ta bilinmeyen yönleriyle Necip Fazıl Fotoğraf Sergisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 11:03:57. #1.13#

title