Talas'ta bayram konvoyu
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Talas'ta bayram konvoyu

Talas'ta bayram konvoyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi oluşturduğu bayram konvoyu ile ilçe halkına keyifli bir bayram yaşattı.

Talas Belediyesi oluşturduğu bayram konvoyu ile ilçe halkına keyifli bir bayram yaşattı. Konvoyda yer alan araçlarla hem görsel şölen oluşturuldu hem de temizlik ve ilaçlama yapıldı.

Pandemi tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara farklı ve keyifli bir ortam yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte iki katlı gezi otobüsü ile arkasındaki temizlik ve ilaçlama araçları ilçe turu yaptı.

Müzik eşliğinde gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik ederek coşkuya ortak oldu. - KAYSERİ

Talas'ta bayram konvoyu
Talas'ta bayram konvoyu
Talas'ta bayram konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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