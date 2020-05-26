Talas'ta bayram başka güzel
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Talas'ta bayram başka güzel

Ramazan gecelerinin vazgeçilmezi haline gelen Talas Belediyesi gezi otobüsü, bayramda da Talaslılara eğlenceli anlar yaşattı.

Talas'ta bayram başka güzel
26.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:43

Ramazan gecelerinin vazgeçilmezi haline gelen Talas Belediyesi gezi otobüsü, bayramda da Talaslılara eğlenceli anlar yaşattı.

Sanatçı Muzaffer Elitaş'ın seslendirdiği birbirinden güzel nostaljik şarkıların yanı sıra çizgi film karakterlerinin şenlendirdiği etkinlik, Talaslıların bayramına renk kattı. Bayram boyunca Talas'ın cadde ve sokaklarını gezerek vatandaşlarla buluşan otobüs, her yaştan vatandaştan yine büyük ilgi gördü.

Otobüsü gören büyük-küçük herkes evlerinin balkonlarından el sallayarak veya müziğe alkışlarla eşlik ederek eğlenceye ortak oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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