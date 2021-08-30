Talas'ta Badminton heyecanı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Talas'ta Badminton heyecanı başladı

Talas'ta Badminton heyecanı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton İl Temsilciliğinin 2021 yılı faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Kupası Badminton Turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton İl Temsilciliğinin 2021 yılı faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Kupası Badminton Turnuvası başladı.

30-31 Ağustos tarihlerinde 104 sporcunun mücadele ettiği turnuva Talas Çok Amaçlı Spor Salonunda yapıldı. Tekler, çiftler ve mix kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda sporcular derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar yarın yapılacak final maçlarıyla sona erecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarda mücadele eden sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi. - KAYSERİ

Talas'ta Badminton heyecanı başladı
Talas'ta Badminton heyecanı başladı
Talas'ta Badminton heyecanı başladı
Talas'ta Badminton heyecanı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Talas'ta Badminton heyecanı başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 14:36:30. #1.14#

title