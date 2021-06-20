Talas Belediyesi Babalar Günü'nde uçurtma şenliği düzenledi
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Talas Belediyesi Babalar Günü'nde uçurtma şenliği düzenledi

Talas Belediyesi Babalar Günü'nde uçurtma şenliği düzenledi
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi tarafından Babalar Günü nedeniyle düzenlenen Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Talas Belediyesi tarafından Babalar Günü nedeniyle düzenlenen Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ali Dağı 360 yeşil alanda düzenlenen etkinlikte çocuklar, Talas Belediyesi tarafından dağıtılan uçurtmaları babalarıyla birlikte gökyüzüne saldı.

Pandemi döneminde evlere kapanmak zorunda kalan aileler, hem güzel havanın hem de farklı bir etkinliğe katılmanın keyfini çıkarttı.

Talas Belediyesi Babalar Günü'nde uçurtma şenliği düzenledi
Talas Belediyesi Babalar Günü'nde uçurtma şenliği düzenledi
Talas Belediyesi Babalar Günü'nde uçurtma şenliği düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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