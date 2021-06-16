Talas'ta asfalt çalışmaları devam ediyor
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Talas'ta asfalt çalışmaları devam ediyor

Talas'ta asfalt çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi ekipleri yaz mevsimin başlamasıyla birlikte yol yapım ve asfalt çalışmalarına hız verdi.

Talas Belediyesi ekipleri yaz mevsimin başlamasıyla birlikte yol yapım ve asfalt çalışmalarına hız verdi. İlçe genelinde sürdürülen faaliyetlerle zorlu kış şartları ve ilkbaharda oluşan ani yağışlar sebebiyle hasar görmüş yollarda bakım ve yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.

Akçakaya ve Endürlük Mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelinde hummalı bir asfalt yama çalışması başlatan Talas Belediyesi, kışın zor iklim şartlarının yanı sıra ilkbaharda gerçekleşen yoğun yağmur suları ve inşaat çalışmalarından kaynaklanan yol hasarlarına yönelik asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Böylece hem yollarda sürüş konforu artırılırken hem de ulaşım kolaylığı sağlanıyor. - KAYSERİ

Talas'ta asfalt çalışmaları devam ediyor
Talas'ta asfalt çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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