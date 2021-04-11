Talas'ta anıza direkt ekim makinesi ile ekimler başladı
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Talas'ta anıza direkt ekim makinesi ile ekimler başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Talas'ta anıza direkt ekim makinesi ile ekimler başladı

Talaslı çiftçiler, Talas Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl hizmete sunduğu anıza direkt ekim makinesi ile bu yıl da tarlalarını ekmeye başladı.

Talaslı çiftçiler, Talas Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl hizmete sunduğu anıza direkt ekim makinesi ile bu yıl da tarlalarını ekmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta Talas Belediyesi tarafından verilen tohum desteğinden sonra Talaslı üreticiler, şimdi de belediyeye ait anıza direkt ekim makinesi ile ekim çalışmalarını hızlı ve zahmetsiz olarak yapmaya başladı. Makine ile üreticiler yakıttan yüzde 80 ve maliyetten yüzde 50 oranında tasarruf sağlamış oluyor.

Talas Belediyesi'nin kendilerine verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getiren Talaslı çiftçiler, belediyenin sağladığı imkanlardan dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Bu yılki ilk anıza direkt ekim işlemini gerçekleştiren Kepez Mahallesi'nden çiftçi Erhan Gedikbaş, anıza direkt ekim makinesinin kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Anıza direkt ekim makinesi ile tohumu toprağımıza ektik, bu alet sayesinde hem daha az yakıt kullanarak hem de zamandan tasarruf sağlayarak işlemlerimizi yaptık. Bize bu imkanları sağladığı için Başkan Yalçın'a teşekkür ederim" dedi.

Talas Belediyesi tarafından geçtiğimi yıl tarıma ve hayvancılığa yönelik birçok çalışma başlatılmıştı. Anıza Direkt Ekim Makinesinin yanında Taş Toplama Makinesi, Kompost Gübre Karıştırma Makinesi ve Gübre Dağıtım Makinesi de çiftçilerin kullanımına sunulmuştu. Ayrıca yine koyun yıkma banyoluğu ve koyun kırkım makinesi ile de küçükbaş hayvan üreticilerine büyük kolaylık sağlanmıştı. - KAYSERİ

Talas'ta anıza direkt ekim makinesi ile ekimler başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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