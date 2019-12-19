Talas'ta ağaçlandırma çalışmaları

19.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:14

Talas Belediyesi tarafından ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 3 bin 500 mahlep fidanı dikildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında Örencik ve Çatakdere Mahalleleri ile Ali Dağı'na 3 bin 500 mahlep fidanı dikildi.



Dikilen fidanlar, belirli zaman sonra aşılanarak vişne ve kiraz ağacına dönüştürülecek.



İlçede son 8 ayda, yaklaşık 40 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA