Talas'ta ağaçlandırma çalışmaları
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Talas'ta ağaçlandırma çalışmaları

Talas Belediyesi tarafından ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 3 bin 500 mahlep fidanı dikildi.

19.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:14
Talas'ta ağaçlandırma çalışmaları

tarafından ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 3 bin 500 mahlep fidanı dikildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ve belediye tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında ve Çatakdere Mahalleleri ile Ali Dağı'na 3 bin 500 mahlep fidanı dikildi.


Dikilen fidanlar, belirli zaman sonra aşılanarak vişne ve kiraz ağacına dönüştürülecek.


İlçede son 8 ayda, yaklaşık 40 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA
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