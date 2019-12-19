Talas'ta ağaçlandırma çalışmaları
Talas Belediyesi tarafından ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 3 bin 500 mahlep fidanı dikildi.
Talas Belediyesi tarafından ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 3 bin 500 mahlep fidanı dikildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında Örencik ve Çatakdere Mahalleleri ile Ali Dağı'na 3 bin 500 mahlep fidanı dikildi.
Dikilen fidanlar, belirli zaman sonra aşılanarak vişne ve kiraz ağacına dönüştürülecek.
İlçede son 8 ayda, yaklaşık 40 bin fidan toprakla buluşturuldu.