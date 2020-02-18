Talas'ta 92 yeni iş yeri açıldı

18.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:19

Talas Belediyesi tarafından yılbaşından bu yana 92 yeni işyeri açma ruhsatı verildi. Talas'ın sosyo-ekonomik yapısına katkı sağlayacak işyerleri arasında birçok meslek grubu yer alıyor.



2020 yılıyla birlikte çok sayıda girişimci, yeni iş yeri açma talebi için Talas Belediyesi'ne müracaatta bulundu. Belediye tarafından ruhsat verilerek iş dünyasına kazandırılan iş yerleri arasında sağlıklı yaşam merkezinden yeme-içme sektörüne, giyimden tekno marketlere kadar çok çeşitli meslek grupları bulunuyor.



Talas'ta 2020 yılı başından itibaren kişisel bakım ve eğlenceye yönelik olarak 11 bayan kuaförü, 2 güzellik salonu, 1 kozmetik ürünleri satış mağazası, 1 sağlıklı yaşam merkezi, 4 kafeterya ve 1 bowling salonu açıldı. Ayrıca halkın alışveriş ve gıda ihtiyaçlarına yönelik hizmet verecek 18 market, 11 lokanta, 1 manav, 8 şarküteri, 2 pastane ve 16 fast-food daha faaliyete başladı.



Açılan yeni iş yerlerinin arasında 1 ayakkabı tamir atölyesi, 4 hazır giyim mağazası, 1 kıraathane, 2 kırtasiye, 1 mobilya satış mağazası, 3 büro hizmetleri mağazasının yanı sıra 1 petshop, 1 dondurmacı ve 2 telefon satış mağazası da yer alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA