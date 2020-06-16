Talas'ta 5 iş yeri daha ticaret hayatına katıldı
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Talas'ta 5 iş yeri daha ticaret hayatına katıldı

Talas'ta son bir haftada 5 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına katıldı.

Talas'ta 5 iş yeri daha ticaret hayatına katıldı
16.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:54

Talas'ta son bir haftada 5 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, pandemi döneminde Talas'ta açılan toplam iş yeri sayısı 133'e yükseldi.

Koronavirüs salgınının yavaşlattığı ticaret hayatı, yeni normalleşme dönemiyle birlikte yeniden canlanmaya başladı. Bu kapsamda Talas Belediyesinden ruhsat alan 2 kuaför, 1 fast food, 1 bakkal ve 1 şarküteri olmak üzere toplam 5 yeni iş yeri daha faaliyete başladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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