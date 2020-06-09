Talas'ta 4 yeni iş yeri daha ruhsat aldı Talas ilçesinde son bir haftada 4 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına katıldı.

Talas ilçesinde son bir haftada 4 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yavaşlattığı hayatın, yeniden normale dönmeye başladığı bu günlerde Talas'ta ticari hayatın da hız kazanmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Talas Belediyesi, son bir haftada market, döner büfesi, bayan kuaförü ve sağlıklı beslenme ürünleri irtibat bürosuna ruhsat vererek, iş dünyasına kazandırdı. Ruhsat verilen bu 4 yeni iş yeriyle birlikte koronavirüs sürecinde Talas'ta faaliyete geçen işletme sayısı 128'e yükselmiş oldu." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA