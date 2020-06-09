Talas'ta 4 yeni iş yeri daha ruhsat aldı
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Talas'ta 4 yeni iş yeri daha ruhsat aldı

Talas'ta son bir haftada 4 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına katıldı.

Talas'ta 4 yeni iş yeri daha ruhsat aldı
09.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:41

Talas'ta son bir haftada 4 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına katıldı. Böylece pandemi döneminde Talas'ta açılan toplam iş yeri sayısı 128'e yükseldi.

Korona virüs salgınının yavaşlattığı hayatın, yeniden normale dönmeye başladığı şu günlerde Talas'ta ticari hayat da hız kazanmaya devam ediyor. Talas Belediyesi, son bir haftada market, döner büfesi, bayan kuaförü ve sağlıklı beslenme ürünleri irtibat bürosuna ruhsat vererek iş dünyasına kazandırdı.

Ruhsat verilen bu 4 yeni iş yeriyle birlikte korona virüs sürecinde Talas'ta faaliyete geçen işletme sayısı 128'e yükselmiş oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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