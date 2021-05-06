Talas'ta 3 bölgede pazar kurulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Talas'ta 3 bölgede pazar kurulacak

Talas'ta 3 bölgede pazar kurulacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas'ta 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri açık olacak pazar yerleri belirlendi.

Talas'ta 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri açık olacak pazar yerleri belirlendi. Buna göre vatandaşlar, söz konusu tarihlerde Mevlana, Yenidoğan ve Cemil Baba pazar yerlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında alış veriş yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın 17 günlük tam kapanma döneminde vatandaşların yaş sebze, meyve ve fide ihtiyaçlarının karşılanmasına onay veren genelgesiyle birlikte Talas'ta üç noktadaki pazar yerlerinde hazırlıklar da tamamlandı.

Belirlenen tarihlerde Talas'ta 3 bölgede pazar yeri kurulacağını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Tam kapanma sürecinde halkımızın yaş sebze ve meyve ihtiyacının karşılanması amacı ile 8 Mayıs ve 15 Mayıs Cumartesi günleri saat 10.00-17.00 arasında pazar yerleri açık olacak. Sadece ilçemizde kayıtlı pazarcı esnafımızın tezgah açacağı semt pazarlarımız valilik, kaymakamlık ve belediye başkanlığımızın tespit ettiği 3 noktada kurulacak. Buna göre vatandaşlarımız Mevlana, Cemilbaba ve Yenidoğan kapalı semt pazarlarımızdan yaş meyve sebze ihtiyaçlarını giderebilecek" dedi.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami ölçüde dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Yalçın, vatandaşların da bu konuya hassasiyet göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Talas'ta 3 bölgede pazar kurulacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber: ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Son dakika haber: ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 350 TL'ye yükseltildi
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 350 TL'ye yükseltildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Antonio Guterres
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Hande Erçel Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Salih Uçan Fatih Terim Ali Tandoğan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Talas'ta 3 bölgede pazar kurulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 15:06:11. #1.15#

title