Talas'ta 2022'nin ilk Antika Pazarı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Talas'ta 2022'nin ilk Antika Pazarı

Talas'ta 2022'nin ilk Antika Pazarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Hayata geçirildiği 2019 yılından bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Antika Pazarı 2022 yılında da devam ediyor.

Hayata geçirildiği 2019 yılından bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Antika Pazarı 2022 yılında da devam ediyor.

Her ayın 2. Pazarı gerçekleşen organizasyon, 9 Ocak Pazar günü birbirinden değerli ürünleriyle antikaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Pazarın vazgeçilmesi haline gelen antika mezatının da yine pazara damga vurması bekleniyor. 'Harman Meydanında Tarihe Yolculuk' sloganıyla başlatılan organizasyon 2022 yılının ilk Antika Pazarı olma özelliğini taşıyor. Tarihi Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından, tarım aletlerine ve çeşitli aksesuarlara kadar birçok değerli ürün vatandaşların beğenisine sunulacak. - KAYSERİ

Talas'ta 2022'nin ilk Antika Pazarı

Talas'ta 2022'nin ilk Antika Pazarı

Talas'ta 2022'nin ilk Antika Pazarı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title