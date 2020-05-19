Talas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Talas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Talas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın katılımıyla Yenidoğan TOKİ konutlarında düzenlenen kutlama programında ilk olarak İstiklal Marşı ve ardından marşlar okundu.

Etkinlikte vatandaşlara hitap eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Ülke olarak zor bir süreçten geçilse de bayram coşkusunu bu şekilde ilçe sakinlerine yaşatmak istediklerini belirten Yalçın, "Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da ilk adımı atarak Milli Mücadele'yi başlatmaların üzerinden tam 101 yıl geçti. O ilk adım, kurtuluşa giden yolda atılan en önemli adımdı. Onlara rahmetler diliyoruz. O günden bugüne kim bu vatan için can verdiyse hepsine rahmetler diliyoruz. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Programda konuşmaların ardından sanatçı Muzaffer Elitaş ve arkadaşları tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Kaymakam Güney ve Başkan Yalçın daha sonra TOKİ konutlarından ayrılan Ramazan otobüsü ile vatandaşları selamlayarak, bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA