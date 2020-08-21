Talas'ta 19 iş yeri daha ticaret hayatına katıldı Kayseri'nin Talas ilçesinde 19 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına katıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 19 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla duraksayan ticaret hayatı, yeni normalleşme dönemiyle birlikte canlanmaya başladı.

Talas Belediyesinden ruhsat alan kuaför salonu, şarküteri, bakkal, medikal, terzi, pansiyon, ikinci el eşya, konfeksiyon ürünleri, gümüş ve hediyelik eşya, boya-hırdavat, lokanta, kafeterya gibi çeşitli sektörlerden oluşan 19 yeni iş yeri daha ticari faaliyetine adım attı.

Açılan 19 yeni iş yeriyle birlikte salgın sürecinde ilçede faaliyete geçen işletme sayısı 201'e yükselmiş oldu.

Kaynak: AA