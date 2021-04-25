Talas'ta 15 km'lik sulama kanalı hizmete girdi
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Talas'ta 15 km'lik sulama kanalı hizmete girdi

Talas'ta 15 km'lik sulama kanalı hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi tarafından yapılan tadilat sonrası Zincidere Göleti ve Erciyes'ten gelen sular, sulama kanalı ile ilçenin bağ, bahçe ve ekili alanlarına can suyu oldu.

Talas Belediyesi tarafından yapılan tadilat sonrası Zincidere Göleti ve Erciyes'ten gelen sular, sulama kanalı ile ilçenin bağ, bahçe ve ekili alanlarına can suyu oldu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

15 kilometre uzunluğundaki hat sayesinde Reşadiye, Han, Harman, Tablakaya ve Yukarı Mahallerdeki mesire alanlarına sezonun ilk suyu verildi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yalçın konuyla ilgili yaptığı açıklamada 60 yıllık sulama kanalını yenilediklerine dikkat çekti.

Pandemi dönemiyle birlikte yeşil alanların, bağ ve bahçelerin kıymetinin daha iyi anlaşıldığını belirten Başkan Yalçın, "Biliyorsunuz, Talasımızın Reşadiye, Han, Harman, Tablakaya ve Yukarı Mahalleleri mesire alanları, yazlıkçılarımızın bağlarıdır. Pandemi nedeniyle bağlarda artık yaz kış konaklamaya devam ediliyor. Bağlarımızın sulanması için 1960'lı yıllarda yapılan bir sulama kanalı var. Ancak zaman içerisinde işlevini kaybetmişti. Zincidere Göleti'nden ve Erciyes'ten gelen kar sularının bir arada tasarruf edilip bu bağlara ve bahçelere gelmesi gerekiyordu. Belediye olarak biz de bu konuya el attık ve 15 km'lik hattı yeniden tadilatla kullanılır hale getirdik. İsteyen vatandaşlarımız müracaatları halinde bu sudan yararlanabilecek" dedi.

Ekolojik dengenin korunması için suyun önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, "Bu sulama kanalıyla bölgedeki yeşil alanlarımızın canlanmasını ve diri kalmasını sağlıyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Çünkü bir kişinin bahçesindeki ağaçlar yalnızca o kişiye ait değildir. Ağaçlar, hepimizin nefes alıp verdiği çevreye ve ekolojik dengeye katkısı olan canlılardır. Bu nedenle önemli bir hizmet gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Başkan Yalçın son olarak da sulama hizmetinden yararlanmak isteyenlerin 26 Nisan Pazartesi gününden itibaren Talas Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Talas'ta 15 km'lik sulama kanalı hizmete girdi
Talas'ta 15 km'lik sulama kanalı hizmete girdi
Talas'ta 15 km'lik sulama kanalı hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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