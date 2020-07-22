Talas'ta 13 iş yeri daha ticaret hayatına katıldı Talas'ta son dönemde 13 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına katıldı.

Talas'ta son dönemde 13 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, pandemi ve sonrası Talas'ta açılan toplam iş yeri sayısı 182'ye yükseldi.

Talas'ta son dönemde 13 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına katıldı. Böylece bu süreçte Talas'ta açılan toplam iş yeri sayısı 182'ye yükseldi.

Koronavirüs salgınının yavaşlattığı ticaret hayatı, yeni normalleşme dönemiyle birlikte yeniden canlanmaya başladı. Bu kapsamda Talas Belediyesinden ruhsat alan erkek kuaförü, bayan kuaförü, bay bayan giyim, lokanta, market, çiğ köfte, dondurma, şarküteri, perde, boya hırdavat gibi çeşitli sektörlerden oluşan toplam 13 yeni iş yeri daha ticari faaliyetine başladı.

Kaynak: AA