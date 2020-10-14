Talas'ta 13 iş yeri açıldı
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Talas'ta 13 iş yeri açıldı

14.10.2020 10:39 | Son Güncelleme: 14.10.2020 10:42
Talas'ta 13 iş yeri açıldı

Talas'ta son dönemde 13 yeni iş yeri ruhsat alarak ticaret hayatına başladı.

Talas'ta son dönemde 13 yeni iş yeri ruhsat alarak ticaret hayatına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgınının başlamasıyla yavaşlayan ticaret hayatı, kontrollü sosyal hayat dönemiyle birlikte canlanmaya başladı.

Ruhsat alan kuruyemiş, bakkaliye, terzi, züccaciye, fotoğrafçılık, manav, pet shop, fastfood, tatlı ve sağlıklı beslenme ürünleri irtibat bürosu gibi çeşitli sektörlerden oluşan 13 yeni iş yeri daha ticari faaliyetine başladı.

Pandemi döneminde ilçe genelinde açılan toplam iş yeri sayısı 247'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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