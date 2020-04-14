Talas'ta 10 bin hijyen paketi dağıtıldı KAYSERİ'nin Talas ilçesinde belediye, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara 10 bin adet ücretsiz hijyen paketi dağıttı.

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde belediye, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara 10 bin adet ücretsiz hijyen paketi dağıttı.Talas Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlara ücretsiz hijyen paketi dağıtıyor. Bu kapsamda içinde maske, kolonya, sabun ve aile içi iletişimle ilgili broşür yer alan toplam 10 bin adet hijyen paketi vatandaşlara dağıtıldı. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kororavirüs salgınına karşı belediye olarak tedbir aldıklarını kaydederek, Resmi dairelerden başlamak üzere insanların en çok girip çıktığı noktaları koronavirüse karşı ilaçladık. Cadde ve sokaklarımızın tamamını yıkadık. İsteyen vatandaşlarımızın toplu kullandığı yerlere de ulaşmaya çalıştık. Gün geçtikçe sıklaştırılan kurallarımız geliyor. O genelgelerimizi de belediye olarak anında uyguluyoruz dedi.

Vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarıda bulunan Yalçın, 10 bin adet hijyen paketini vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza ulaştırdık. Çalışmalarımızın ilk başladığı günden bu yana da, 50 bin adet maske dağıttık ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA