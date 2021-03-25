Talas sürpriz mart karına hazırlıklı
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Talas sürpriz mart karına hazırlıklı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Talas sürpriz mart karına hazırlıklı

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, havaların birden soğumasıyla gece saatlerinde aniden bastıran Mart karına karşı hazırlıklıydı.

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, havaların birden soğumasıyla gece saatlerinde aniden bastıran Mart karına karşı hazırlıklıydı. Teyakkuz halindeki ekipler merkez ve kırsaldaki bütün yolları ulaşıma açık tuttu.

Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışıyla birlikte harekete geçen kış çalışmaları ekipleri, 42 araç, 7 ekip ve 90 personelle 2 vardiya halinde çalışarak yolları açık tuttu.

Belediye hizmet binası içinde oluşturulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinde kar yağışı merkez ve kırsalda anlık takip ediliyor. Burada görevlilerin bölgedeki kameralar ve uydu üzerinden gerçekleştirdikleri takip sistemiyle ihtiyaç duyulan noktalarda kar küreme, temizleme ve tuzlama faaliyetleri sürdürülüyor.

Greyder, kepçe, kar küreme kamyonları ve süpürme araçlarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda ilçe genelinde kapalı yol bulunmuyor.

Kar yağışı için hazır kıta bekleyen özel ekipler sayesinde Talas'ta ulaşım aksamadan sağlanıyor.

"EKİPLERİMİZ ANINDA MÜDAHALE EDİYOR"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kış çalışmaları için daha önceden kırsalda ve merkezdeki noktalara kamera sistemi kurduklarını belirterek, "Özellikle Erciyes'e yakın yerleşim yerlerimizde daha fazla hissedilen kar yağışına ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Ulaşımda herhangi bir sorun bulunmuyor. Özverili çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi. - KAYSERİ

Talas sürpriz mart karına hazırlıklı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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