Talaş siloları alev topuna döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Talaş siloları alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Talaş siloları alev topuna döndü Bursa'nın İnegöl İlçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasının 2 talaş silosu alev alev yandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Talaş siloları alev topuna döndü

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasının 2 talaş silosu alev alev yandı.

Yangın saat 05.00 sıralarında Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikada bulunan 2 talaş silosu henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Silolar alev topuna döndü. Yangını gören fabrika çalışanları durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere merdivenli araçlarla müdahale edildi. Etrafa dev kıvılcımların sıçradığı Silolardaki yangınlar, 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu silolarda hasar oluştu.

Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

Talaş siloları alev topuna döndü

Talaş siloları alev topuna döndü

Talaş siloları alev topuna döndü

Talaş siloları alev topuna döndü

Talaş siloları alev topuna döndü

Talaş siloları alev topuna döndü

Talaş siloları alev topuna döndü

Talaş siloları alev topuna döndü

Çatıdan balkona atlayıp girdiği evde eşini, kızının gözü önünde öldüren kocadan pişkin savunma: Kazayla oldu

Çatıdan balkona atlayıp girdiği evde eşini, kızının gözü önünde öldüren kocadan pişkin savunma: Kazayla oldu

 Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog gönderdikleri müşterilerden 2 saatine 2.500 TL istemişler

Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog gönderdikleri müşterilerden 2 saatine 2.500 TL istemişler

 70 kilometre hızla esen rüzgarda uçan tezgah, simitçinin kafasına çarptı

70 kilometre hızla esen rüzgarda uçan tezgah, simitçinin kafasına çarptı

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title