Talas, robotik kodlama evi açıyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Talas, robotik kodlama evi açıyor - Haber
Güncel

Talas, robotik kodlama evi açıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye olarak bilim ve teknolojiye önem verdiklerini ve başta çocuklar olmak üzere herkesin bu alanda kendisini geliştirebilmesi için imkanlar hazırladıklarını söyledi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Talas, robotik kodlama evi açıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye olarak bilim ve teknolojiye önem verdiklerini ve başta çocuklar olmak üzere herkesin bu alanda kendisini geliştirebilmesi için imkanlar hazırladıklarını söyledi.


Bilim ve Teknoloji Haftası münasebetiyle Talas Belediyesi tarafından bu alanda yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Yalçın, icat yarışması, akıl ve zeka oyunları eğitimi, robotik kodlama gibi konularda faaliyetler yürüttüklerini belirterek, "Bilim ve teknoloji çağındayız. Başta çocuklarımız olmak üzere herkes kendini buna göre hazırlamalı. Biz de Talas Belediyesi olarak bu konuda önemli işlere imza atıyoruz. Bunların başında İcat Yarışması geliyor. Hem çocuklarımızı hem de bir buluşu, bir icadı olan vatandaşlarımızı teşvik etmek amacıyla 'Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor' sloganıyla icat yarışması düzenledik. Her yaştan 85 proje başvuru yaptı. Mayıs ayında düzenleyeceğimiz yarışma ile dereceye girenlere ödüllerini vereceğiz" dedi.


AKIL VE ZEKA OYUNLARI EĞİTİMİ


7-14 yaş grubu çocuklara yönelik zeka ve akıl oyunları eğitimlerinin devam ettiğini de vurgulayan Başkan Yalçın, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz sömestr tatilinde 7-10 yaş arası çocuklarımıza yönelik akıl ve zeka oyunları eğitimi düzenlemiştik. Bunu şimdi genele yaydık ve 7-14 yaş arası çocuklarımızı için her hafta sonu akıl ve zeka oyunları eğitimine tabi tutarak zihinsel gelişimlerine kapı aralıyoruz" diye konuştu.


ROBOTİK KODLAMA EVİ AÇILIYOR


Bu konuda hayata geçirecekleri en önemli projelerden birisinin de Robotik Kodlama Evi olacağının altını çizen Başkan Yalçın, 8-15 yaş grubu öğrencilere STEM eğitimi vereceklerini kaydederek, "Dünyada robot geliştirme teknolojisinde hızlı bir ilerleme yaşanıyor. Dünyaya ayak uydurmak zorundayız ve bu alanda da ülkemizde önemli çalışmalar yapılıyor. Biz de Talas Belediyesi olarak çocuklarımıza robot yapımı konusunda bilgi ve eğitim verecek bir merkezi hayata geçirmek üzereyiz. Burada çocuklarımıza programlama dili ve günlük yaşantımızda robotlardan faydalanma gibi konularda eğitim verilecek. Ayrıca STEM adı verilen ve bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birlikte hareket etmesiyle eldeki malzemelerden maksimum faydayla araç gereç yapma konusunda uygulamalı eğitimler gerçekleştirilecek" dedi.


Başkan Yalçın, tamamlanma aşamasına gelen Robotik Kodlama Evi'nin önümüzdeki günlerde hizmete sunulacağını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Haber
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Haber
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı Haber
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı
Endişe verici koronavirüs paylaşımları yapanlar için harekete geçildi Haber
Endişe verici koronavirüs paylaşımları yapanlar için harekete geçildi
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Mesut Özil, Myanmar'daki 40 çocuğun ameliyatını üstlendi
Mesut Özil, Myanmar'daki 40 çocuğun ameliyatını üstlendi
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran 'Bitcoin Safiye' elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı
40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran "Bitcoin Safiye" elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
Almanya Başbakanı Merkel, darbeci Hafter ile görüştü
Almanya Başbakanı Merkel, darbeci Hafter ile görüştü
ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum
ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Mustafa Şentop Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ünal Karaman Malcolm Thomas Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Talas, robotik kodlama evi açıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:00:05. #1.14#