Talas T2 Raylı Sistem Hattı Yeniden Hizmete Başladı
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Talas T2 Raylı Sistem Hattı Yeniden Hizmete Başladı

Talas T2 Raylı Sistem Hattı Yeniden Hizmete Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Şehrin önemli ana arterlerinden Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı üzerinde devam eden katlı kavşak ve 2 adet U alt geçit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Şehrin önemli ana arterlerinden Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı üzerinde devam eden katlı kavşak ve 2 adet U alt geçit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kayseri Ulaşım A. Ş., çalışmalar kapsamında bir süredir hizmet vermeyen Raylı Sistem T2 Talas Hattı'nın yeniden yolcu taşımaya başladığını duyurdu.

Kayseri Ulaşım A. Ş. tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Yolcularımız, 06. 09. 2021 Pazartesi günü T2 hattımız hizmete açılacaktır. T2 Hattının hizmete açılması sebebi ile sefer saatlerimizde güncellemeler yapılmıştır. Güncel sefer saati, güzergah bilgilerine web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden ulaşabilirsiniz. "

TAMAMLANDIĞINDA TOPLU ULAŞIM DOSTU OLACAK

Şehrin yüksek yoğunluklu nüfusa sahip semtlerine, Erciyes Üniversitesi'ne ve Talas ilçesine ulaşımda önemli bir rol oynayan ve 30 milyon 548 bin TL'ye mal olacak Aşık Veysel Bulvarı ve Hulusi Akar Bulvarı katlı kavşağı tamamlandığında hem raylı sistem hatları, hem de kara taşıtları açısından trafiği büyük ölçüde rahatlatacak.

Kaynak: Habermetre

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