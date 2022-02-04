Talas Belediyesi çalışanlarına trafik güvenliği eğitimi verildi

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi çalışanlarına trafik güvenliği ve iletişimi konusunda eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce iletişim, acil durumlarda tıbbi müdahale ve iş güvenliği eğitim programlarına katılan Talas Belediyesi personeli, trafik güvenliği ve iletişimi konusunda da eğitim aldı.

Talas Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi personeli Uğur Sağ tarafından verilen eğitimde genel trafik kuralları, güvenli sürüş, yaya ve araç güvenliği ile yol güvenliği ve trafik iletişimi konuları anlatıldı.

Talas Belediyesinin trafik güvenliği ve ulaşım ağı noktasında çok özenli olduğuna dikkat çeken Sağ, "Talas Belediyesinin çok başarılı çalışmaları var. Yollar çok düzenli. Yol düzenlemeleri ve işaretlemeleri başta olmak üzere özellikle kışın ulaşım güvenliği açısından oldukça başarılı işler yürütülüyor." ifadelerini kullandı.