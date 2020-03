Talas personeline ilk yardım eğitimi

02.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:03

Talas Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi. Kızılay tarafından verilen eğitimde, günlük hayatta yaşanabilecek kazalara karşı yapılması gerekenler ayrıntılı olarak anlatıldı.



Talas Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen eğitimde yaralanmalar, yanıklar, zehirlenmeler ve kırıklara karşı yapılabilecek ilk müdahaleler hakkında bilgiler verildi. Kızılay Talas Şubesi Başkanı Ünal Yüksel ve Kızılay gönüllüsü Dr. Tayfun Yılmaz tarafından verilen eğitimlerde teorik bilgilerin yanı sıra pratik bilgiler de yer aldı.



Belediye personeline ilk yardımın önemini anlatan ve acil yardım ile ilk yardımın farklı konular olduğunun altını çizen Dr. Yılmaz, acil yardımın sağlık personelleri tarafından, ilk yardımın ise kazazedenin yardımına koşan kişiler tarafından yapılabileceğini ifade etti.



Yardım teknikleri hakkında ayrıntılı bilgilerin verildiği eğitim zaman zaman da uygulamalı olarak devam etti.



İlk yardım eğitimi alan Talas Belediyesi çalışanları da hayatta her an her şeyle karşılaşmanın mümkün olduğunu belirterek, "Belki evimizde belki işyerimizde veya sokakta ilk yardım gerektiren bir durum ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda ne yapmamız gerektiğini anlatan çok verimli bir eğitim oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA