Talas personeli kan verdi
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Talas personeli kan verdi

Talas Belediyesi, 'Her damla kan bir can' sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek oldu.

03.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:09
Talas personeli kan verdi

, 'Her damla kan bir can' sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek oldu. Kan Merkezi iş birliğiyle gerçekleşen organizasyonda belediye çalışanları, hizmet binası içerisine kurulan kan alma ünitelerinde kan verdi.


Kampanyaya katılarak kan veren belediye çalışanları, hem kendi sağlıkları açısından hem de acil durumlarda duyulacak kan ihtiyacını karşılamak açısından önemli bir etkinliğe imza atıldığını söyledi. Gün boyu devam eden organizasyon kapsamında elde edilen kanlar, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi tarafından değerlendirilerek acil durumlardaki kan ihtiyacı karşılanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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