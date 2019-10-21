Talas "Pati Köy"e hayvanseverlerden tam not

21.10.2019 15:28

Talas Belediyesi tarafından sokak hayvanları için "Pati Köy" adıyla hayvan rehabilitasyon merkezi kuruldu.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zincidere Mahallesi'ne kurulan yaklaşık 3 bin metrekare alana sahip merkezde, köpeklerin bakımı yapılarak doğal yaşama uyumlu hale getirilecekler.

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel ve teknik ekiple birlikte, inşası devam eden Pati Köy'deki çalışmaları inceleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, projenin seçim öncesi sunulan vaatlerden birisi olduğunu hatırlattı.

Hayvanların hayatın bir parçası olduğunu belirten Başkan Yalçın, projeyle hayvanların mutlu olmalarını ve rahat etmelerini amaçladıklarını ifade etti.

Dernek Başkanı Uzel ise muhteşem bir proje ile karşılaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gerçekten şaşkınlık içerisindeyim, muhteşem bir yer olmuş. Tamamlandığında da sanıyorum bunun iki katı bir güzelliğe ulaşacaktır. Ben hiç böyle bir yer ummuyordum. Gerçekten başkanımı tebrik ediyorum. Görüyorum ki çok güzel bir yer olmuş. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım. Sağ olsunlar, var olsunlar."

Zincidere ile Başakpınar arasında 3 bin metrekarelik alana kurulan ve 500 köpeğin aynı anda bakımının yapılacağı rehabilitasyon merkezi önemli bir ihtiyacı gidermiş olacak.

Toplamda üç bölümden oluşan bakım merkezinde yetişkin ve yavru köpekler için ayrı ayrı alanlar ile merkeze getirilen hayvanların kontrol ve aşılarının yapıldığı üçüncü bir bölüm yer alıyor.

Kaynak: AA