Talas Müzik Okulu genç yetenekleri keşfediyor
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Talas Müzik Okulu genç yetenekleri keşfediyor

Talas Müzik Okulu genç yetenekleri keşfediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan Müzik Okulu, genç yeteneklerin önünü açmaya devam ediyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan Müzik Okulu, genç yeteneklerin önünü açmaya devam ediyor.

Talas'ın tarihi mekanlarından Ali Saip Paşa Sokağı'nda bulunan Talas Sanat Galerisi Müzik Okulu, ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik sanatsal faaliyetlerine devam ediyor. Şu ana kadar 144 kursiyerin eğitim gördüğü müzik okulunda keman, gitar ve bağlama branşlarında kurslar veriliyor. Haftada 2 gün olarak devam eden çalışmalara katılan kursiyerler müziğe olan ilgilerini, bir enstrüman çalmaya yönelik eğitimle tamamlayarak yetkinlik kazanıyor.

Talas Sanat Galerisi Müzik Okulu'na kayıt yaptırmak isteyenler Talas Halk Eğitim Merkezi internet sitesinden başvuru yapabilir. Kursla ilgili detaylı bilgi almak için de 0352 437 07 03 numaralı telefon aranabilir. - KAYSERİ

Talas Müzik Okulu genç yetenekleri keşfediyor
Talas Müzik Okulu genç yetenekleri keşfediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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