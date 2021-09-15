Talas Musiki Cemiyeti sezonu açıyor

Talas Musiki Cemiyeti'nde yeni dönem kurs çalışmaları 21 Eylül'de başlıyor.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talaslı sanatçı tanburi Tevfik Soyata koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Talas Musiki Cemiyeti, müzik eğitimi almak isteyenlere yönelik yeni dönem kurs çalışmaları için kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Koro çalışmalarına katılmak isteyen her yaştan müziksever, Talas Musiki Cemiyeti'ne başvuru yapabilecek.

Gölbaşı Meydanı Osmanlı Sokağı girişinde bulunan cemiyet binasındaki koro çalışmaları 21 Eylül'de başlayacak.