Talas Musiki Cemiyeti online olarak buluşuyor
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Talas Musiki Cemiyeti online olarak buluşuyor

06.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:13
Talas Musiki Cemiyeti online olarak buluşuyor

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti faaliyetlerine devam ediyor.

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti faaliyetlerine devam ediyor. Pandemi nedeniyle çalışmalarını uzaktan sürdüren musikişinaslar, eğitimlerini online yayın üzerinden gerçekleştiriyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından geçtiğimiz Kasım ayında açılışı gerçekleştirilen Talas Musiki Cemiyeti, musiki severlerle musiki ustalarını bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Musiki Cemiyeti Genel Koordinatörü Tanburi Tevfik Soyata'nın öncülüğünde devam eden eğitim programlarında sözlü ve uygulamalı konular anlatılıyor.

Salı akşamları düzenlenen eğitim çalışmaları, pandeminin sona ermesiyle birlikte Ali Saip Paşa Sokağı'nda yer alan Musiki Cemiyeti binasında devam edecek.

KULAKLARIN PASINI SİLMİŞLERDİ

Öte yandan Talas Musiki Cemiyeti geçtiğimiz şubat ayında sanatçılar Muzaffer Elitaş ve Koray Haklı ile birlikte verdikleri "Ustaları Anma Gecesi"nde sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşatmışlardı.

Talas Sanat Galerisi'ndeki konserde Türk Müziği'nin unutulmaz isimleri Müzeyyen Senar, Cem Karaca ve Barış Manço'nun sevilen eserleri online yayınla müzikseverlere ulaştırılmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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