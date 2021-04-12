Talas Musiki Cemiyeti'nden Kayseri Türküleri ve şarkıları
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Talas Musiki Cemiyeti'nden Kayseri Türküleri ve şarkıları

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Talas Musiki Cemiyeti'nden Kayseri Türküleri ve şarkıları

Talas Belediyesi, pandemiye rağmen sosyal hayata renk katmaya devam ediyor.

Talas Belediyesi, pandemiye rağmen sosyal hayata renk katmaya devam ediyor. Talas Musiki Cemiyeti tarafından düzenlenen 'Kayseri Şarkıları ve Türküleri' konseri, sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla onbinlere ulaştı.

Talas Musiki Cemiyeti, pandemi tedbirlerine uygun olarak seyircisiz gerçekleştirdiği konserle Kayseri'ye ait şarkı ve türküleri Talaslılarla buluşturdu.

Talas Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen konserde Kayseri'ye mal olmuş çok sayıda türkü ve şarkı seslendirildi. Cemiyetin koordinatörü Tanburi Tevfik Soyata'nın yanı sıra sevilen sanatçı Muzaffer Elitaş, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle adeta kulakların pasını sildi. Sanal konsere büyük ilgi gösteren sanatseverler de bu farklı etkinlikle adeta müziğe olan özlemini giderdi. - KAYSERİ

Talas Musiki Cemiyeti'nden Kayseri Türküleri ve şarkıları
Talas Musiki Cemiyeti'nden Kayseri Türküleri ve şarkıları
Talas Musiki Cemiyeti'nden Kayseri Türküleri ve şarkıları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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