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Talas'ta Yunus Emre ilahileri seslendirildi

Talas'ta Yunus Emre ilahileri seslendirildi
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Talas Musiki Cemiyeti'nde Yunus Emre ilahileri seslendirildi.

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Musiki Cemiyeti'nde Yunus Emre ilahileri seslendirildi.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Musiki Cemiyeti'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Musikiye gönül veren birçok kişinin bir araya geldiği cemiyette Türk musikisine ait parçalar Tanburi Tevfik Soyata şefliğinde seslendiriliyor.

Talas Belediyesi Esma Hatun Sosyal Tesisleri'nde icra edilen musiki faslında Yunus Emre ilahileri seslendirildi.

Yapılan çalışmaları değerlendiren Soyata, "Çalışmalarımız çok güzel devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bir konser düzenleyeceğiz. 2021'in Yunus Emre Yılı olması münasebetiyle bu hafta Yunus Emre ilahilerinden oluşan eserleri seslendirdik." ifadelerini kullandı.

Talas'ta Yunus Emre ilahileri seslendirildi

Talas'ta Yunus Emre ilahileri seslendirildi

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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