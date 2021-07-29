Kayseri'den kısa kısa
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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi öncülüğünde kurulan Talas Musiki Cemiyeti'ne kayıtlar sürüyor.

Talas Belediyesi öncülüğünde kurulan Talas Musiki Cemiyeti'ne kayıtlar sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talaslı sanatçı tanburi Tevfik Soyata koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Talas Musiki Cemiyeti, müzik eğitimi almak isteyenlere yönelik kurs çalışmalarına devam ediyor.

Koro çalışmalarına katılmak isteyen her yaştan müziksever, Talas Musiki Cemiyeti'ne başvuru yapabilecek.

Gölbaşı Meydanı Osmanlı Sokağı girişinde bulunan cemiyet binasında ve Talas Sanat Galerisi Müzik Okulu'nda devam edecek koro çalışmalarıyla ilgili bilgi almak isteyenler 0507 452 61 88 numaralı telefonu arayabilecek.

Hacılar ilçesinde doğal gaz çalışması devam ediyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Yukarı Mahalle Hasan Dede Caddesi'nde yapılan doğal gaz çalışmalarını inceledi.

Çalışmaların ağustos ayı sonunda tamamlanacağını belirten Özdoğan, "Hasan Dağı mevkisinde Kayserigaz'ın 4,2 kilometre uzunluğundaki doğal gaz hattı çalışması sürüyor. Alanımızın zemini sert kayalıklardan oluşan, çalışma şartları son derece zor ve normal çalışma sürecini de zorlaştıran bir alan ile karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehirden "organik" hizmet

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı, cumartesi gününden itibaren vatandaşların hizmetine açılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan organik lezzetlerin adresi Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı, 31 Temmuz Cumartesi gününden itibaren haftada 3 gün Kayserililerle buluşacak.

Pazarda domates, biber, patlıcan, reyhan, tere, nane, marul, maydonos, semizotu, ekşimen, sumak, dere otunun yanı sıra menengiç, biberiye, ekinezya, adaçayı, karpuz, kavun çilek, üzüm, acur, kelek ve kabak gibi ürünler bulunuyor.

Kayseri'den kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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