Talas Musiki Cemiyeti çevrim içi konser verdi
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Talas Musiki Cemiyeti çevrim içi konser verdi

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Kültür Sanat
Talas Musiki Cemiyeti çevrim içi konser verdi

Talas Belediyesinin katkılarıyla Talas Musiki Cemiyeti tarafından düzenlenen "Kayseri Şarkıları ve Türküleri" konseri, sosyal medya hesapları üzerinden sanatseverlerle buluştu.

Talas Belediyesinin katkılarıyla Talas Musiki Cemiyeti tarafından düzenlenen "Kayseri Şarkıları ve Türküleri" konseri, sosyal medya hesapları üzerinden sanatseverlerle buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Musiki Cemiyeti, Kovid-19 salgını tedbirlerine uygun olarak seyircisiz gerçekleştirdiği konserle Kayseri'ye ait şarkı ve türküleri Talaslılarla buluşturdu.

Talas Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen konserde Kayseri yöresine ait çok sayıda türkü ve şarkı seslendirildi.

Cemiyetin koordinatörü tanburi Tevfik Soyata'nın yanı sıra sevilen sanatçı Muzaffer Elitaş, birbirinden güzel eserler seslendirdi.

Çevrim içi konsere büyük ilgi gösteren sanatseverler de bu farklı etkinlikle müziğe olan özlemini giderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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