Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açıldı

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışı yapıldı.

Talas ilçesi Harman Meydanı'ndaki kooperatifin açılışında konuşan Kooperatif Başkanı Feride Bilgin, kadınlarla hem üretim hem de dayanışma için bir arada olmak amacıyla kooperatifi kurduklarını belirtti.

Kooperatifin hayırlı olmasını dileyen Bilgin, desteklerinden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Başkan Yalçın ve İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'ın da katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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