Talas Kurban Bayramı'na hazır Talas Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzurlu ve güven içinde bir bayram geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Talas Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzurlu ve güven içinde bir bayram geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Bu yıl ikinci kez Reşadiye Mahallesindeki eski statta kurulan alanda kurban satış hizmeti sürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve el temizliği önlemleri altında yapılan kurbanlık satışlarında zabıta ekipleri de denetim yapıyor. Girişte ateş ölçülüp, maske dağıtıldığı alanda satış hizmetinin yanında bayramda kesim de yapılabilmesi için bütün çalışmalar tamamlandı.

Bununla birlikte Talas'ta bayram boyunca Mevlana, Yenidoğan ve Harman mahallelerindeki pazar yerlerinde kurban kesim hizmeti yapılacak.

Belediye ekipleri, kurban satış ve kesim yerlerinin dışında camilerin ve mezarlıkların temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını da tamamladı. Ekipler camilerin halı, ayakkabılık, aydınlatma düğmeleri, kapı kolları gibi sık dokunulan yerlerinde dezenfeksiyon yaparken, diğer yandan mezarlıkların ilaçlama, ot ve çimlerinin biçilerek temizlenmesi çalışmasını da bitirdi.

Yapılan çalışmalarla vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesini hedeflediklerini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Koronavirüsün etkisinde bir Kurban Bayramı için tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımızdan da sağlıklı bir bayram geçirmeleri için maske, mesafe ve el temizliği konularında hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Belirlenen yerlerin dışında kurbanlıkların kesilmemesini hatırlatıyorum. Bu bayramı tedbirlerle en sağlıklı şekilde geçirmek ümidiyle bütün hemşehrilerimizin bayramını kutluyor, Rabbimden sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar niyaz ediyorum." dedi.

Başkan Yalçın, vatandaşların bayram boyunca belediyenin 444 00 55 numaralı telefonundan yardım alabileceklerini sözlerine ekledi.

Kurbanlık sahipleri de alanda alınan temizlik, hijyen ve dezenfeksiyonun yanında satışla ilgili bütün hizmetlerden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA