Talas'ın tarımsal faaliyetleri masaya yatırıldı Talas Belediyesi ilçede geliştirilebilecek tarımsal faaliyetleri, düzenlenen toplantıda ele alındı.

Talas Belediyesi ilçede geliştirilebilecek tarımsal faaliyetleri, düzenlenen toplantıda ele alındı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sönmez ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker'in yanı sıra ilgili bölüm başkanları ve müdürlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ilçede tarımın bugünü ve geleceği görüşüldü.

Tarımdaki mevcut durumun yanı sıra çeşitli öneri ve projelerin gündeme getirildiği toplantıda, düzenli olarak bir araya gelinip ortak hareket edilmesi de karara bağlandı.

Toplantıda, yaptıkları tarımsal faaliyetleri özetleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tarımın kendileri için çok büyük önem taşıdığını belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker de belediyeyi her zaman yanlarında gördüklerini, yapamadıkları bazı işleri belediye desteğiyle hayata geçirdiklerini aktardı.

Talas Belediyesi'nin tarıma çok büyük katkı sağladığına dikkat çeken üniversite temsilcileri de bunu daha ileri noktalara taşımaya hazır olduklarını ifade etti.

Söz alan öğretim üyeleri, alanlarıyla ilgili durum tespitinde bulunarak yapılması gerekenlerle ilgili öneriler sundu.

Bu kapsamda arıcılık, ahır mandacılığı, hayvan besleme yöntemleri, çiftçi eğitimi, alternatif ürünlere yönelme, toprak analizi ve sulama sistemleri gibi konular masaya yatırıldı.

Kaynak: AA