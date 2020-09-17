Talas'ın muhtarlarına çok yönlü eğitim
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Talas'ın muhtarlarına çok yönlü eğitim

Talas Belediyesi tarafından ilçedeki mahalle muhtarlarına çeşitli konuları içeren eğitim programı düzenlendi.

Talas'ın muhtarlarına çok yönlü eğitim
17.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 17.09.2020 01:02

Talas Belediyesi tarafından ilçedeki mahalle muhtarlarına çeşitli konuları içeren eğitim programı düzenlendi.

Türk Kızılayı Talas Şubesinde görevli Dr. Tayfun Yılmaz tarafından gerçekleştirilen eğitim programında muhtarlara ilk yardım, afet yönetimi ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele gibi konularda bilgiler verildi.

Belediye Meclis Salonu'nda iki seans olarak gerçekleştirilen eğitime katılan muhtarlar programdan duydukları memnuniyeti ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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