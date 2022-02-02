"Talas'ın Erciyesi"nde müzikli kızak keyfi - Haberler
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"Talas'ın Erciyesi"nde müzikli kızak keyfi

AA, Esma Küçükşahin - Güncel
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Talas'ta çocukların kızak kayması için belediye tarafından düzenlenen alana gelen yerel müzisyenler, çocukların eğlencesine keyif kattı.

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas'ta çocukların kızak kayması için belediye tarafından düzenlenen alana gelen yerel müzisyenler, çocukların eğlencesine keyif kattı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi'nde bulunan ve "ilçenin Erciyes'i" olarak adlandırılan eğimli alana yerel müzik grubunu getirdi.

Kızağın tadını çıkarmak için alana gelenler, müzik grubunun seslendirdiği şarkılarla keyifli saatler geçirdi.

Talas Belediyesince geçen yıl yapılan düzenlemeyle kayak pisti haline getirilen alanda çocuklar, karda kaymanın keyfini yaşadı.

Başkan Yalçın, varillerde yakılan ateşin etrafında oynayan vatandaşlara alkışla eşlik etti.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Mustafa Yalçın, Erciyes, Müzik, Talas, Güncel, Haber

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