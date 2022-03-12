"Talas'ın Erciyes"inde kızak keyfi

Talas Belediyesi tarafından geçen yıl yapılan düzenlemeyle kayak pisti haline getirilen Mevlana Mahallesi'ndeki alan, kar yağışıyla vatandaşların akınına uğradı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yağan kar ve soğuk havaya rağmen kızağını alan mahalle sakinleri alana geldi.

Mart ayında gelen kar ile birlikte güzel bir aktivite yapma imkanı bulan vatandaşlar, okulların tatil olmasını da fırsat bilerek çocuklarıyla kızak kaymanın keyfini yaşadı.