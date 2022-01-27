Talas'ın Erciyes'i kayak keyfini yaşatıyor

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi tarafından kayak pistine dönüştürülen Mevlana Mahallesi'ndeki tepe, 7'den 70'e her yaştan Talaslının kayak keyfini doyasıya yaşadığı uğrak yeri oldu.

Kimisi ellerinde poşetlerle, kimisi de küçüklüğünün kayak takımı ayak kızağını eline alıp TOKİ konutları karşısındaki 'Talas'ın Erciyes'ine koştu. Talas Belediyesi'nin yarıyıl tatiline hazırladığı kayak pistine çocukları ve torunlarıyla akın eden vatandaşlar gece gündüz kayarak gönüllerince doyasıya eğlendi. Kayak keyfini yaşayanlardan 63 yaşındaki Salih Akpınar, eşi Zümrüt Akpınar ile birlikte çocukluğunun kayak takımı 'ayak kızağı'yla eğlendi. Oluşturulan alan için Talas Belediyesi'ne teşekkür eden Akpınar, "60'ımdan sonra çocukluğumuzun hevesi aldık. Allah razı olsun yapanlardan. İyi ki burası yapılmış. Harika bir şey" dedi. Eşi Zümrüt Akpınar ise, "Çok teşekkür ederiz. Erciyes'e gidemeyenler için Erciyes'i buraya getirdiniz." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Kayak pistine çocuğunu getiren Hacı Çalışkan ise, Erciyes'e gidemeyenler için buranın cazip olduğunu belirterek, "Çocuklarımız yarıyıl tatilindeler. Bu tatili de evde sıkılmadan burada eğlenerek geçiriyor. Belediyemize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederim." diye konuştu. Mustafa Yalçın isimli diğer bir vatandaş da, "Biz burayı küçük Erciyes olarak biliyoruz. Çocuğum her tatilde 'Küçük Erciyes'e gidelim' diyor. Güzel bir yer olmuş. Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ