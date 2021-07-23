Talas ilçesinde boş araziler tarıma kazandırılıyor
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Talas ilçesinde boş araziler tarıma kazandırılıyor

Talas ilçesinde boş araziler tarıma kazandırılıyor
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) arazisinde 160 dekarlık alanda yapılan buğday ekiminden 38 ton ürün hasat edildi.

Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) arazisinde 160 dekarlık alanda yapılan buğday ekiminden 38 ton ürün hasat edildi.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın döneminin başında "bir karış toprak bile boş kalmamalı" sözü üzerine harekete geçen Talas Belediyesi tarafından kırsal bölgelerdeki boş arazilerin tarıma katılması amacıyla ilk olarak nohut ekilerek tarımsal faaliyetler başlatıldı ve 30 ton ürün alındı.

Belediye-çiftçi iş birliğiyle gerçekleşen çalışmalar kapsamında bu yıl da aynı araziye buğday ekilerek 38 ton ürün elde edildi.

Talas ilçesinde boş araziler tarıma kazandırılıyor
Talas ilçesinde boş araziler tarıma kazandırılıyor
Talas ilçesinde boş araziler tarıma kazandırılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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