20.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:58

Kayseri'nin Talas ilçesinde her yaş grubunun katılabileceği "Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor" yarışması düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mühendis adaylarına destek amacıyla düzenlenen "Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor" yarışmasına elektronik, mekanik, ahşap, endüstriyel tasarım, akıllı şehirler ve robotik konularında başvuru yapılacak.

Yeni fikirlerin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi amaçlanan yarışmaya başvurular yarın başlayacak, 24 Ocak'ta sona erecek.

Yarışmaya, www.talas.bel.tr adresi ya da Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 437 00 54- 55 numaralı telefonundan yapılacak.

Kaynak: AA